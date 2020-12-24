العراق يغلق حدوده مع إيران

الوكيل الاخباري -

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أغلق العراق، اليوم الخميس، منفذ الشلامجة التجاري الدولي مع إيران أمام حركة المسافرين تحسبا من سلالة كورونا الجديدة.وقال عضو خلية الأزمة في محافظة البصرة حكيم المياحي، اليوم، إنه تقرر إغلاق منفذ الشلامجة الجمركي أمام حركة المسافرين بين العراق وإيران، خوفا من انتقال (فيروس كورنا السلالة الجديدة).وأشار المصدر إلى أن التوجيهات الصحية العليا بالعراق رفضت أية استثناءات خوفا من الفيروس الجديد.وكانت الحكومة العراقية قررت إغلاق المطاعم والمولات والأسواق التجارية اعتبارا من اليوم الخميس وحتى إشعار آخر.