المكسيك.. 431 وفاة جديدة بكورونا

الوكيل الإخباري - سجلت المكسيك 6025 إصابة و431 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

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وأشارت وزارة الصحة المكسيكية ، إلى أن إجمالي الحالات المسجلة وصل إلى 886800، فيما ارتفع إجمالي الوفيات ليبلغ 88734.



وأكدت أن "العدد الحقيقي للمصابين من المرجح أن يكون أعلى بكثير من الحالات المسجلة".



تجدر الإشارة إلى أن المكسيك بين الدول العشر الأكثر انتشارا لفيروس كورونا في العالم، كما سجلت رابع أكبر حصيلة وفيات عالميا بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند.

المصدر : روسيا اليوم

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