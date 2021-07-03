السبت 03-07-2021
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السبت، 03-07-2021 11:24 ص

الهند تثبت فعالية لقاح 'كوفاكسين' المضاد لكورونا

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الوكيل الإخباري- قالت شركة بهارات بيوتيك الهندية، إن تجارب المرحلة الثالثة على لقاح "كوفاكسين" الذي تنتجه، أظهرت أنه فعال بنسبة 93.4% في الوقاية من الإصابة بكورونا وهي نتيجة قد تعزز تقبل الناس للقاح.

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وأظهرت البيانات، أن اللقاح يوفر حماية بنسبة 65.2% من الإصابة بالمتغير "دلتا" الذي تم رصده لأول مرة في الهند وأدى إلى زيادة الإصابات في شهري أبريل ومايو، وجعل الهند تشهد أعلى حصيلة وفيات يومية بالفيروس على مستوى العالم.


وأظهر اللقاح المصنع في الهند، فعاليته بنسبة 77.8% ضد الإصابة المصحوبة بأعراض.


وجاءت بيانات المرحلة الثالثة، بينما تستعد شركة "أوكوجين" التي تشارك في تطوير "كوفاكسين" مع بهارات بيوتيك إلى تقديم طلب للحصول على موافقة كاملة على استخدامه في الولايات المتحدة.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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