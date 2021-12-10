بريطانيا: أوميكرون قد يصبح المتحور السائد في غضون أيام

الوكيل الإخباري - قالت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة إن متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون" ينتشر بسرعة في أنحاء البلاد.

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وتوقعت الوكالة أن يصبح المتحور الجديد السلالة المهيمنة من الفيروس في أنحاء بريطانيا بحلول منتصف الشهر الجاري.



وذكرت الوكالة في أحدث إحاطة فنية بشأن المتحور أن البيانات الحديثة في بريطانيا تؤكد أن "أوميكرون" أكثر قدرة على الانتقال بسهولة مقارنة بباقي سلالات الفيروس.



وتظهر أحدث البيانات تسجيل 568 إصابة مؤكدة أو محتملة في بريطانيا بالمتحور "أوميكرون" بداية من الثامن من ديسمبر، مقارنة بإصابتين فقط قبل أسبوع.

وتوقعت الوكالة أن تشهد المملكة تسجيل أكثر من مليون إصابة بالمتحور "أوميكرون" بنهاية الشهر الجاري في حال استمر الاتجاه الحالي.

سكاي نيوز