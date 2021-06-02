بوتين يحث مواطني روسيا على التطعيم ضد كورونا

الوكيل الإخباري - حث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مواطني بلاده على تحصين أنفسهم ضد فيروس كورونا من خلال التطعيم.

اضافة اعلان



وقال الرئيس الروسي اليوم الأربعاء: "لقد تم تطعيمي، وأدعو جميع المواطنين إلى القيام بذلك".



وتلقى الرئيس الروسي في أبريل الماضي، الجرعة الأولى والثانية من اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا، دون أن يتم الإعلان عن اي من اللقاحات الروسية التي استخدمها بوتين.



وقد أوضح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في وقت لاحق بأن جميع اللقاحات الروسية ثبت نجاعتها، وتم التأكد من سلامتها.

المصدر : روسيا اليوم