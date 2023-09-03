بيرولا.. ماذا نعرف عن متحور كورونا الجديد الذي يقلق العالم؟

الوكيل الإخباري - تتصاعد وتيرة القلق في مختلف أنحاء العالم من متحورات كوفيد-19 الآخذة في الظهور تباعاً وآخرها "BA.2.86" والذي أطلق عليه اسم "بيرولا" Pirola.

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المتحور الجديد وهو فرع من أوميكرون سريع الانتشار دق أجراس الإنذار لخبراء الصحة العامة في الولايات المتحدة وسط ارتفاع في الحالات بجميع أنحاء البلاد وعدة بلدان أخرى.



فإن المتغير الجديد يحتوي على أكثر من 30 طفرة في بروتينه الشوكي - الموجود على السطح الخارجي لفيروس "كوفيد-19" والذي يساعده على دخول الخلايا البشرية وإصابتها.



وقال الدكتور سكوت روبرتس، اختصاصي الأمراض المعدية: "هذا العدد الكبير من الطفرات ملحوظ". "عندما انتقلنا من متغير XBB.1.5 أو أوميكرون إلى "أيريس" EG.5، ربما كان ذلك طفرة واحدة أو اثنتين، "لكن هذه التحولات الهائلة، التي شهدناها أيضًا من دلتا إلى أوميكرون، مثيرة للقلق".

4 قارات منفصلة

وظهر متغير "بيرولا" لأول مرة الشهر الماضي بعد أن اكتشف أحد متتبعي الفيروسات عن حالات ظهرت في البداية في الدنمارك، وفي 18 أغسطس، كشفت UKHSA عن اكتشاف حالة واحدة من BA.2.86 في المملكة المتحدة.



وتم اكتشاف حالتين إضافيتين في جنوب إفريقيا في 23 أغسطس، وبحسب ما ورد تم رصد اكتشافات أخرى عبر عينات مياه الصرف الصحي في سويسرا وتايلاند.



وهذا يعني أنه تم الآن اكتشاف السلالة في أربع قارات منفصلة، ويأتي المتغير أيضا بعد وصول سلالة أخرى تحمل اسم إيريس والمعروفة علميا باسم EG.5.1.

هل هناك داع للقلق؟

ورغم أن ارتفاع عدد الحالات يضع قطاع الخدمات الصحية حول العالم تحت الضغط، إلا أنه لا توجد دلائل حتى الآن على أن المتغير المكتشف حديثًا، والذي يختلف عن إيريس، يشكل خطرًا أكبر من غيره، بما في ذلك سلفه أوميكرون.



وأوضح الدكتور روبرتس حدوث مزيج من التغييرات في الفيروس والمناعة الناجمة عن العدوى السابقة والتطعيم، ما أدى إلى تغيير الأعراض المرتبطة بكوفيد على مدى السنوات الثلاث الماضية، لافتاً إلى أن الأمر بات يشبه نزلات البرد أكثر مما كان عليه عندما واجهنا كوفيد-19 لأول مرة في 2020.

ورغم ذلك شدد على ضرورة أخذ جرعة معززة من اللقاح الذي مر عليه أكثر من عام.



وتتلخص أعراض المتحور الجديد في الصداع وسيلان الأنف والعطس وربما الحمى كما أعراض الإنفلونزا التقليدية التي يعرفها واختبرها الجميع سابقاً، على حد وصف خبراء الصحة.



وتجاوز العالم الموجة القاسية من فيروس "سارس-كوف-2" بعدما استمر بالانتشار لمدة تجاوزت ثلاث سنوات من خلال موجات عديدة ومتحورات جديدة، وذلك بفضل إجراءات الإغلاق التي عزلت العالم بأسره وارتفاع نسبة متلقي اللقاحات في مختلف البلدان.

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