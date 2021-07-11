تايلاند: إصابة أكثر من 600 عامل طبي بكورونا بعد تلقيهم جرعتي لقاح سينوفاك

الوكيل الإخباري- حسبما أفادت وزارة الصحة التايلاندية، أصيب أكثر من 600 عامل طبي في تايلاند بـ "كوفيد-19" بعد تلقيهم جرعتي لقاح "سينوفاك" الواقي من فيروس كورونا.

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وأوضحت وزارة الصحة التايلاندية، أن 618 من أصل 677348 عاملا طبيا جرى تطعيمهم بالكامل ضد كورونا أصيبوا بالفيروس خلال الفترة من أبريل الماضي حتى يوليو، مضيفة أن إحدى الممرضات توفيت ويعاني عامل طبي آخر من حالة حرجة.



وأعلن أحد المسؤولين الكبار بوزارة الصحة التايلاندية، سوبون يامسيريثافون، أن مجموعة من الخبراء أوصت العاملين الطبيين ممن يشتغل في قطاعات شديدة الخطورة بتلقي الجرعة الثالثة من اللقاح، موضحا أن الحديث لا يدور عن "سينوفاك" بل عن "أستروزينيكا" أو لقاح آخر يعتمد على الرنا (الحمض النووي الريبوزي)، ومن المتوقع أن تحصل تايلاند عليه قريبا.



وأعلنت تايلاند، اليوم الأحد، عن تسجيل 9418 حالة إصابة بـ "كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهي حصيلة يومية غير مسبوقة في البلاد منذ بداية جائحة كورونا.

المصدر: روسيا اليوم