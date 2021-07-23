الجمعة 23-07-2021
الوكيل الاخباري

الصين تفرض عقوبات مضادة على أميركيين.. بينهم وزير سابق

الملك يلتقي رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة

الملك يحذر من واشنطن تدهور الأوضاع في لبنان

واشنطن: العلاقة بين أمريكا والعراق مبنية على الاحترام والمصالح المشتركة

مطار عالمي يعد ساحة حزن ودموع مع تدفق الراغبين بالهجرة.. تفاصيل

الوكالة الأوروبية للأدوية توافق على استخدام لقاح موديرنا للفئة العمرية 12-17 عاما

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى آل عواد

مياهنا تعلن سيطرتها على تغير طفيف في نوعية مياه الشرب بطبربور

انخفاض مبيعات الألبسة 40% عن العام الماضي و60% عن عيد الفطر

إحباط محاولة تهريب 2.1 مليون حبة كبتاغون بمعجون الطماطم في السعودية

الجمعة، 23-07-2021 04:56 م

تايلاند.. بانكوك تغلق الأماكن العامة بسبب كورونا

60faad0942360453e415302f
توضيحية


الوكيل الإخباري - أغلقت عاصمة تايلاند، بانكوك، الحدائق العامة والعدد القليل المتبقي من الأماكن العامة المتاحة للسكان، بعدما سجلت البلاد ارتفاعا جديدا في الإصابات بفيروس كورونا.

اضافة اعلان

 

وتم إغلاق بانكوك والمقاطعات المحيطة بها لمدة أسبوعين تقريبا، وجرى تطبيق مزيد من القيود على الحركة وحظر تجوال خلال الليل هذا الأسبوع، مما أدى إلى إغلاق جميع مراكز التسوق والمتاجر، باستثناء محلات البقالة والمتاجر والصيدليات، وأغلقت يوم الجمعة جميع الحدائق العامة وصالونات الحلاقة ومعظم الأماكن العامة.


وجاءت القيود شبه الكاملة على التحركات في العاصمة، فيما طالب رئيس الوزراء

في البلاد المسؤولين بإيجاد سبل لنقل المرضى لدخول المستشفيات بعد العثور على أشخاص مصابين بـكوفيد-19 موتى في شوارع بانكوك.


وقال رئيس الوزراء، برايوت تشان أوتشا، الذي تعرضت حكومته لانتقادات متزايدة بسبب إدارتها لبرنامج التطعيم البطيء، وارتفاع حالات الإصابة بمتحور دلتا: "علينا أن نفكر فيما يمكننا فعله لتقليل عدد الحالات المصابة التي تنتظر سيارات الإسعاف في المنازل أو في الشوارع".


وأعلنت وزارة الصحة التايلندية عن 14575 حالة إصابة جديدة، و114 حالة وفاة في جميع أنحاء البلاد خلال آخر 24 ساعة، ليرتفع عدد الوفيات منذ بدء الوباء العام الماضي إلى 3811. وحدثت جميع الوفيات تقريبا منذ أبريل بعد انتشار عدد من الفاعليات والعطلات الرسمية.


وقال مسؤول بمؤسسة خيرية إن عدد الأشخاص الذين تم العثور عليهم متوفين بسبب كوفيد-19 في العاصمة يتزايد يوميا.

 

المصدر : روسيا اليوم

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1-1393406

الوكالة الأوروبية للأدوية توافق على استخدام لقاح موديرنا للفئة العمرية 12-17 عاما

000_94R6PM_0

تلقي 12 ألف جرعة جديدة من لقاح كورونا في الأردن خلال 24 ساعة

720216162526514205207

تفاصيل وفيات وإصابات كورونا في الأردن

60fabf1e4c59b769a816de14

خبير فرنسي يكشف موعد عودة الحياة لطبيعتها بعد كورونا

60fa806d42360453e4152fec

روسيا تسجل 795 حالة وفاة بسبب كورونا في يوم واحد

a513eb45-bcc8-4eab-a371-9da499d947e8

3 وفيات و59 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

أخبار متعلقة
مصر

مصر .. 117 إصابة جديدة بكورونا و13 وفاة

خليط

الصحة العالمية تحذر من خليط سام

157811

أيسلندا تلغي جميع القيود المتعلقة بكورونا

هولندا

هولندا ترفع معظم القيود المتعلقة بكورونا

لقاح ٢

لقاحات مزيفة في الهند ضد كورونا

كورونا

قائمة الدول الأكثر تضررا من كورونا