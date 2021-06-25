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الجمعة، 25-06-2021 10:05 ص

لقاحات مزيفة في الهند ضد كورونا

لقاح ٢


الوكيل الإخباري - قالت الحكومة الهندية إن أكثر من 2000 شخص تلقوا لقاحات مزيفة ضد كوفيد-19 في مدينة مومباي الهندية، عاصمة ولاية ماهاراشترا، وسط تحذيرات من موجة كورونا ثالثة.

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وقال محامي حكومة الولاية لمحكمة في المدينة إنه تمت إقامة ما لا يقل عن تسعة معسكرات تطعيم غير مصرح بها حتى الآن، وتم تسجيل أربع شكاوى للشرطة.


ووجهت المحكمة حكومة الولاية لفحص ضحايا عملية التلقيح المزيف بحثًا عن أي آثار ناجمة عن الجرعات، كما طلبت من الحكومة وضع مبادئ توجيهية لضمان عدم تكرار الحادث.


يأتي ذلك في الوقت الذي حذر فيه الخبراء من موجة ثالثة قد تضرب الهند في غضون ستة إلى ثمانية أسابيع، وقالوا إنه يجب تكثيف حملة التطعيم في البلاد.


وفي الوقت نفسه ، خفض برنامج Covax المدعوم من الأمم المتحدة توقعاته للإمداد لهذا العام بأكثر من 100 مليون جرعة، معظمها بسبب الحظر الذي تفرضه الهند على تصدير اللقاحات المصنعة فيها إلى الخارج.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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