أيسلندا تلغي جميع القيود المتعلقة بكورونا

الوكيل الإخباري- أصبحت أيسلندا أول دولة أوروبية، تلغي جميع القيود التي كانت مفروضة في مكافحة تفشي وباء كورونا، خاصة وأن نسبة تطعيم سكانها بلغت 87%.



وبداية من يوم أمس السبت، لم يعد يُطلب من سكان أيسلندا الحفاظ على مسافات التباعد الجسدي وارتداء معدات الحماية الشخصية، كما تم رفع القيود المفروضة على عقد الاجتماعات والمناسبات العامة.

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وكانت السلطات الأيسلندية قد فرضت قيودا لمكافحة تفشي الوباء في مارس من العام الماضي.



وقد بلغت في الوقت الحالي نسبة السكان في أيسلندا الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا 87% بينما تم تطعيم حوالي 60% منهم بالكامل.

المصدر: روسيا اليوم