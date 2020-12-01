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الثلاثاء، 01-12-2020 03:16 م

توعد للمخالفين

تركيا .. تعميم بشأن التدابير الاحترازية بسبب كورونا

تر
توضيحية


الوكيل الإخباري - أصدرت وزارة الداخلية التركية، الثلاثاء، تعميما حول حزمة التدابير الاحترازية الجديدة لمكافحة فيروس كورونا التي أعلن عنها الرئيس رجب طيب أردوغان، أمس الاثنين.

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وينص التعميم على تحديد ساعات العمل اليومي للمؤسسات والمنظمات الحكومية بين 10:00 صباحا وحتى 16:00 عصرا بالتوقيت المحلي، اعتبارا من الأربعاء 2 ديسمبر الحالي.

 

وأفادت الوزارة في بيان، أنها أرسلت التعميم المتعلق بتدابير الوقاية من كورونا، إلى جميع ولايات البلاد وعددها 81.


ويتضمن التعميم إيقاف عمل الحمامات، والمسابح، وصالات التدليك، والساونا، ومدن الملاهي، اعتبارا من 1 ديسمبر من الساعة 21:00 مساء.


ولفت التعميم إلى أنه سيحظر استخدام المواصلات العامة بالنسبة لمن أعمارهم فوق 65 ومن هم دون 20 عاما.

 

وشدد التعميم على أن المخالفين لحظر التجوال، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفقا للمادة 195 من قانون العقوبات، بشأن السلوك الإجرامي.

ويشير إلى تحديد المشاركة في صلاة الجنازة ومراسم عقد القران بـ 30 شخصا كأقصى حد، وعدم السماح بإقامة فعاليات في المنازل ومنع عقد التجمعات في المنازل، من قبيل الزيارات.


وأضاف أنه سيُطلب من زوار مراكز التسوق إظهار رمز وزارة الصحة الخاص بمكافحة كورونا "HES kodu".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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