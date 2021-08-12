دبي تقصر مسافات التباعد في زمن كورونا

الوكيل الإخباري- قالت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، إنه تم السماح برفع الطاقة الاستيعابية لجميع مرافق المنشآت الفندقية العاملة في دبي إلى 100%.

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كما رفعت الطاقة الاستيعابية في المطاعم والمقاهي إلى 80%، مـع إمكانية تقليل مسافة التباعد الاجتماعي بين الطاولات من 2 إلى 1.5 متر. والعودة إلى أوقات العمل المعتادة ما قبل الجائحة مع الالتزام بالتصاريح والإرشادات الصادرة من الدائرة.



ورفعت الطاقة الاستيعابية لجميع المرافق الترفيهية والمعارض والمتاحف ودور السينما والأنشطة السياحية إلى 80%، أما فعاليات الأعمال فرفعت طاقتها الاستيعابية إلى 100% مع الالتزام بجميع بروتوكولات فعاليات الأعمال الصادرة من الدائرة.



أما بالنسبة إلى الفعاليات الترفيهية والرياضية، فزادت طاقتها الاستيعابية لجميع الأماكن التي تقام فيها الفعاليات إلى 60% بدون تحديد الحد الأقصى للمشاركين، مع عدم إلزامية اللقاح.



والأنشطة الاجتماعية، فتمت زيادة الطاقة الاستيعابية إلى 60% وبما لا يتعدى 300 شخص، مع عدم إلزامية اللقاح.

المصدر: روسيا اليوم