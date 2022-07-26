دراسة: تساقط الشعر من أعراض كورونا طويلة المدى

الوكيل الإخباري - قالت دراسة جديدة من جامعة برمنغهام إن بعض الأعراض الجديدة أو غير المعروفة لعدوى فيروس كورونا قد تتضمن تساقط الشعر.

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ولا تزال الأعراض طويلة المدى لكوفيد- 19 غير محددة بشكل نهائي، وقد صنّفت منظمة الصحة العالمية 33 عرضاً منها. لكن الدراسة البريطانية الجديدة تقول إنها تعرفت على 62 عرضاً.



وبحسب تعريف المنظمة للأعراض طويلة المدى، تتطور مجموعة الأعراض الـ 33 أو بعضها عادة خلال 3 أشهر من عدوى كورونا، مع استمرار الأعراض لمدة شهرين على الأقل من دون أي تفسير بديل لسببها.

وليس من الواضح بالضبط كيف يؤدي فيروس كوفيد -19 إلى تساقط الشعر، لكن يمكن أن يحدث هذا بسبب عدوى أخرى مثل الإنفلونزا الموسمية والأحداث المجهدة.



وقال الباحث شامل هارون من جامعة برمنغهام: "عندما يكون الجسم في حالة من الإجهاد، يمكن أن يؤدي ذلك إلى نمو شعر جديد، وهو ما يؤدي في الواقع إلى تساقط الشعر الحالي، وهي حالة تسمى تساقط الشعر الكربي. وهذه إحدى الآليات المحتملة لتساقط الشعر المرتبط بالفيروس".



وكانت دراسات سابقة قد وجدت أن واحداً من كل 10 مصابين يعاني من الأعراض المعرفية بشكل رئيسي، بما في ذلك الاكتئاب والقلق والأرق وضباب الدماغ.

ويعاني 5.8% من المشاركين بشكل رئيسي من مشاكل في التنفس، مثل السعال وضيق التنفس والصفير.

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