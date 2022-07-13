الأربعاء 13-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

خبير يدعو الأردنيين لبيع ما لديهم من اليورو

جمعية مربي المواشي: تراجع مبيعات الأضاحي إلى 50% كان متوقعا

النفط يرتفع وسط ترقب بالسوق لبيانات التضخم الأميركية

جمعية الصرافين: زيادة الحوالات الواردة للمملكة 20% في تموز الحالي

سريلانكا تعلن حالة طوارئ بعد فرار الرئيس

مستوطنون يقتحمون الأقصى

الدفاع المدني: حادث كل دقيقة وثلاث ثواني خلال عطلة العيد

الجبور يزور عددا من دور الرعاية الاجتماعية خلال عيد الأضحى المبارك.

الحالة الجوية المتوقعة يومي الاربعاء والخميس

هل يمكن للذهب أن يحل مكان الدولار؟

الأربعاء، 13-07-2022 10:35 ص

السلطات الروسية تنصح السكان بارتداء الكمامات في الأماكن العامة

62cd4abe42360469ab6b68a7


الوكيل الإخباري - نصح مركز مراقبة ومكافحة وباء "كورونا" في العاصمة الروسية موسكو سكان المدينة بارتداء الكمامات في الأماكن العامة المغلقة.

اضافة اعلان

وأشارت البيانات الصادرة عن المركز "إلى أن موسكو وكما هو الحال في معظم المناطق الأوروبية، شهدت مؤخرا ارتفاعا بمعدل الإصابات بفيروس COVID-19، لكن هذه الإصابات في العاصمة الروسية اليوم أقل مما هي عليه في أوروبا".


وجاء في منشور صادر عن المركز على قناته على تليغرام " خلال الأسبوع الماضي  ارتفع عدد حالات الإصابة الجديدة بـ COVID-19 في العاصمة بنسبة 57٪ مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، ولكن وبنفس الوقت بقي معدل الإصابة الأساسي في موسكو ضمن الحدود الدنيا في تاريخ الوباء، يرتبط الارتفاع الأخير في الإصابات بانتشار السلالتين الفرعيتين BA.4 و BA.5 متحور أوميكرون، تظهر التحاليل المستمرة في موسكو أن السلالات الفرعية هي التي تهيمن بشكل عام على انتشار المرض في المدينة".

 

وأضاف المنشور "تمتلك موسكو جميع التسهيلات اللازمة لمكافحة العدوى وخوارزميات إدارة المرضى،العيادات والمراكز المختصة بمكافحة العدوى الفيروسية التنفسية الحادة مزدحمة بنسبة 40% فقط، وثلثي الأماكن المخصصة لمعالجة مرضى كورونا فارغة حاليا".


ونصح المركز في المنشور سكان العاصمة الروسية بارتداء الكمامات في الأماكن العامة المغلقة حيث تنتشر سلالات BA.4 و BA.5 بشكل أسرع مما هو عليه مع متحور "أوميكرون" التقليدي، كما أشار إلى ضرورة الحصول على اللقاح الداعم للوقاية من المرض، وخصوصا كبار السن أو الناس الذين لديهم أمراض مزمنة.

 

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
127-181307-170758_700x400

الصحة العالمية: وباء كورونا لم يقترب من نهايته والخطر لا يزال قائما

199183

كندا ..اكتشاف نوع فرعي لسلالة أوميكرون مقاوم وشديد العدوى

62cc19cf423604415950ca84

الصحة السعودية تعلن عدد الإصابات بكورونا المكتشفة خلال موسم الحج

9b4292cc-fd36-4747-9c30-ce06ddab052b

الصين: تراجع مستمر بإصابات كورونا

روسيا كورونا

بريطانيا تسجل 1608 إصابات جديدة بفيروس كورونا

72022615554342757026

بريطانيا تسجل 144 ألف إصابة و303 وفيات بكورونا

أخبار متعلقة
552-dd62384d-bfbc-425a-a82d-66bdd82f977c

دراسة أسترالية: الاختيار الصحيح للأقنعة الواقية يعزز الحماية من كورونا

62aee1fd42360458d84636b3

كوريا الشمالية تتحدث عن تواصل تناقص أعداد الإصابات بكورونا وخبراء يشككون

dd9f518d-1908-4fd6-8769-f56775c879c6

فيروس كورونا يقترب من بايدن

97075-antibody-testing_820x440

اختبار منزلي للغلوكوز يكشف مستوى المناعة ضد كورونا

اوميكرون

أوميكرون أقل إصابة بالأعراض طويلة المدى

19_2022-637911185395980789-598

لبنان.. ارتفاع ملحوظ في أعداد الإصابات بفيروس كورونا