الإثنين 01-11-2021
الوكيل الاخباري

دعوة الألمان لتلقي الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

بريطانيا: 40 وفاة و40077 إصابة بكورونا

وزير الزراعة يتفقد مشروعا رياديا في البلقاء

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرة الخلايلة

تنقلات في مديرية الأمن العام - أسماء

يوم وطني لقطاف الزيتون في القصر

توضيح حكومي حول امكانية العودة إلى التعليم عن بعد

الصحة : المهرجانات والحفلات سبب بارتفاع إصابات كورونا

ضبط 560 كيلو زيت زيتون مغشوش في جرش

ندوة عن أثر العدالة الاجتماعية في السلم المجتمعي

الإثنين، 01-11-2021 10:49 م

دعوة الألمان لتلقي الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

كورونا 8


الوكيل الاخباري - دعت السلطات الصحية الألمانية مواطنيها إلى تلقي الجرعة الثالثة المعززة من لقاح كورونا قبل فصل الشتاء، وسط مخاوف من تفشي الموجة الرابعة المحتملة من الفيروس.

وبحسب موقع إذاعة صوت ألمانيا (دويتشه فيله)، تشهد ألمانيا هذه الفترة ارتفاعًا حادًا في حالات الإصابة بفيروس كورونا، فيما تشير الإحصائيات إلى أن 67 بالمئة من السكان في ألمانيا تلقوا تطعيما كاملا من جرعتين ضد الفيروس، لكن العدوى بين متلقي الجرعتين بدأت تتزايد في الآونة الاخيرة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
كورونا

بريطانيا: 40 وفاة و40077 إصابة بكورونا

d

اليمن يسجل 8 إصابات بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة

27b129d9-caa8-4f04-95eb-1945372a4dee

الصين تقدم لمصر 2 مليون جرعة من لقاح كورونا كهدية

_114258990_whatsubject

كيف تقي عائلتك من كورونا خلال النزهات

fe6dca8327f88eb19750146d9569ac5290a30cdd

كورونا يصل مجدداً الى البيت الابيض

كو

علماء يكشفون متى ينتهي الهلع العالمي من كورونا

أخبار متعلقة
كورونا 8

كندا : 10 وفيات و 645 إصابة جديدة بكورونا

كورونا 8

كندا: 18 وفاة و 786 إصابة جديدة بفيروس كورونا بمقاطعة ألبرتا

كورونا

كندا : 30 وفاة و 607 إصابات جديدة بكورونا

f

كندا: 5 وفيات و 410 إصابات بكورونا بمقاطعة كيبيك

كورونا في العالم

كندا : أونتاريو تسجل 12 وفاة و 306 إصابات بكورونا