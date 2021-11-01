دعوة الألمان لتلقي الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

الوكيل الاخباري - دعت السلطات الصحية الألمانية مواطنيها إلى تلقي الجرعة الثالثة المعززة من لقاح كورونا قبل فصل الشتاء، وسط مخاوف من تفشي الموجة الرابعة المحتملة من الفيروس.



وبحسب موقع إذاعة صوت ألمانيا (دويتشه فيله)، تشهد ألمانيا هذه الفترة ارتفاعًا حادًا في حالات الإصابة بفيروس كورونا، فيما تشير الإحصائيات إلى أن 67 بالمئة من السكان في ألمانيا تلقوا تطعيما كاملا من جرعتين ضد الفيروس، لكن العدوى بين متلقي الجرعتين بدأت تتزايد في الآونة الاخيرة.

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