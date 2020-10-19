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الإثنين، 19-10-2020 03:17 م

مشددا على حماية من يعانون الأمراض المزمنة

رئيس الوزراء الروسي : الوضع الوبائي ما زال صعبا في روسيا

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رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين


الوكيل الإخباري - أكد رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، في تصريح، اليوم الاثنين، أن الوضع الوبائي في البلاد لا يزال صعبا.

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جاء ذلك في اجتماع مع نواب رئيس الوزراء، مُشدّدا على ضرورة تقليل مخاطر العدوى، والعمل على حماية الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، وكذلك الأشخاص المعرضين للإصابة بالفيروس.


وفي وقت سابق اليوم أعلن المركز الروسي لمكافحة تفشي الوباء، عن تسجيل حصيلة يومية للمصابين بفيروس كورونا بلغت نحو 16 ألفا، ما يرفع أعداد المصابين منذ بدء تفشي الوباء في البلاد إلى أكثر من مليون و415 ألفا.
وحصد فيروس كورونا في روسيا حياة 24366 شخصا حتى الآن.

 

المصدر: روسيا اليوم

 

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