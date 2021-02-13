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السبت، 13-02-2021 10:59 ص

14861 إصابة جديدة

روسيا.. إصابات كورونا اليومية دون الـ15 ألفا

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توضيحية


الوكيل الإخباري - تراجعت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في روسيا مجددا إلى مستوى ما تحت الـ15 ألفا، فيما يقترب إجمالي عدد الوفيات جراء الوباء من عتبة الـ80 ألفا.

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وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم السبت عن تسجيل 14861 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 15089 إصابة في اليوم السابق) مشيرة إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 10.7% من المرضى الجدد.


وتتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ85، في مقدمتها العاصمة موسكو (1963 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (1130 حالة).


ورصدت السلطات الصحية الروسية خلال اليوم الأخير 502 وفيات جراء مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا، مقابل 507 وفيات في اليوم السابق، فيما تماثل 18765 مريضا لشفاء.


وأصبح إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة أربعة ملايين و57698 إصابة مؤكدة منها 79696 حالة وفاة و400095 حالة نشطة وثلاثة ملايين و577907 حالات شفاء.


وأجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 106.4 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بـ"كوفيد-19"، 393 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة، ولا يزال أكثر من 637 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.


وسجلت روسيا منذ بداية العام الجاري تراجعا تدريجيا ملحوظا في وتيرة تفشي كورونا، على خلفية استمرار حملة التطعيم المجاني واسعة النطاق التي انطلقت في ديسمبر الماضي باستخدام لقاح "سبوتنيك V" محلي الصنع. 

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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