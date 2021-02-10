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الأربعاء، 10-02-2021 04:41 م

ما يتجاوز إحصاءات الأيام السابقة

السعودية .. 370 إصابة جديدة بكورونا

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توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات الصحية السعودية اليوم الأربعاء عن تسجيل نحو 370 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة، ما يتجاوز إحصاءات الأيام السابقة.

وأكدت وزارة الصحة السعودية رصد 369 إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال يوم أمس الثلاثاء (مقابل 353 إصابة في اليوم السابق).

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وارتفعت حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا في المملكة خلال آخر 24 ساعة بواقع خمس حالات وفاة، فيما تماثل 306 مرضى للشفاء.


وأصبح إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في السعودية منذ بداية الجائحة 371356، منها 6415 حالة وفاة و362368 حالة شفاء و2573 حالة نشطة، منها 417 مريضا في حالة حرجة.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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