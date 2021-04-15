الخميس 15-04-2021
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الخميس، 15-04-2021 01:31 م

روسيا تسجل 398 وفاة و8944 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

روسيا


الوكيل الإخباري - أفادت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي فيروس كورونا في روسيا بأن عدد الإصابات الجديدة بالفيروس بلغ 8944 إصابة خلال آخر 24 ساعة ليبلغ إجمالي الإصابات بروسيا 4 ملايين و675153 إصابة.

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وجاء في بيان صدر عن الغرفة، اليوم الخميس: "خلال الساعات الـ24 الأخيرة سجلت روسيا 8944 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 83 منطقة روسية.


وأضاف: "خلال الساعات الـ24 الأخيرة تم تسجيل 398 حالة وفاة، فيما تماثل 10225 شخصا للشفاء. وخلال فترة الجائحة كلها تم في روسيا تسجيل 104398 حالة وفاة و4 ملايين و301448 حالة شفاء.


وتبلغ وتيرة نمو الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في روسيا حاليا 0,19%.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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