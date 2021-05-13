الخميس 13-05-2021
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الخميس، 13-05-2021 05:05 م

روسيا تسجل 8380 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية

روسيا


الوكيل الإخباري - ارتفعت حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في روسيا لليوم السابع على التوالي إلى أكثر من 8 آلاف إصابة.

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وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا، اليوم الخميس، عن رصد 8380 إصابة جديدة بالعدوى، مقابل 8217 إصابة أمس، مشيرة إلى أن نحو ثلث الإصابات الجديدة (2787)  يعود إلى العاصمة موسكو.


وارتفعت حصيلة ضحايا كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الأخيرة بواقع 392 حالة وفاة، مقابل 355 وفاة أمس، فيما تماثل 9349 مريضا خلال ذلك اليوم للشفاء.


وأصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة 4 ملايين و913439 إصابة مؤكدة، منها 114723 حالة وفاة، و4 ملايين و527878 حالة شفاء.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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