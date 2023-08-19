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السبت، 19-08-2023 07:38 ص

سلالة جديدة.. دولة تكتشف أول إصابة بمتحور آخر من كورونا

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الوكيل الاخباري - أعلنت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة، الجمعة، أنها اكتشفت أول إصابة بالنسخة المتحورة بي.إيه2.86 من فيروس كوفيد-19 في البلاد في شخص لم يسافر في الآونة الأخيرة.

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جاء ذلك، بعدما أعلنت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أمس الخميس أنها تتعقب سلالة جديدة من الفيروس المسبب لكوفيد-19.
وأضافت في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي (تويتر سابقا) إن السلالة تسمى (بي.إيه.2.86)، ورُصدت في الولايات المتحدة والدنمارك وفلسطين.


طرق الحماية
أما عن الطرق لحماية الناس من هذا المتحور، فأوضحت أن النصيحة الوحيدة للوقاية تبقى كما هي بالنسبة لجميع متحورات كوفيد 19، وذلك ريثما تجمع المزيد من المعلومات حول "بي.إيه.2.86".


وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت في وقت سابق، الخميس، على منصة إكس للتواصل الاجتماعي أنها صنفت (بي.إيه.2.86) على أنه "متحور تحت المراقبة" نظرا للعدد الكبير من الطفرات الذي يحمله.


أما في ما يتعلق بـ "إي جي 5"، فأوضحت المنظمة الأممية قبل أيام أنه رصد لأول مرة في 17 فبراير 2023، وتم تصنيفه كمتحور تحت المراقبة في 19 يوليو 2023.


يشار إلى أن فيروس كورونا الذي لم يعرف بعد بشكل قاطع مكان نشأته وأسبابها، على الرغم من أنه ظهر لأول مرة في الصين، شهد مئات التحورات خلال السنوات الماضية، إلا أن كافة العلماء أجمعوا على أن اللقاحات فعالة في مجابهتها.

 

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