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الأحد، 25-09-2022 02:33 م

سويسرا تقرر إتلاف 10 ملايين جرعة من لقاح موديرنا المضاد لـ كوفيد

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة السويسرية، يوم السبت، أنها ستتلف 10,3 مليون جرعة من لقاح موديرنا المضاد لـ"كوفيد"، بعد انتهاء صلاحيتها هذا الأسبوع.

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وقالت الوزارة إنه ليس أمامها خيار سوى إتلاف الجرعات بعد انتهاء صلاحيتها الأربعاء الماضي.

 

وأكدت الوزارة تقريرا لموقع الأخبار السويسري "بيوباشتر" قدَّر قيمة الجرعات التي ستتلف بنحو 280 مليون فرنك سويسري (285 مليون دولار).

وأشارت وزارة الصحة إلى استراتيجية الشراء المبكرة في السباق لتطوير لقاحات لمواجهة جائحة "كوفيد".


وطلبت سويسرا جرعات كثيرة من مختلف الشركات المصنعة، وثبات فاعلية لقاحي فايزر وموديرنا جعل فائضها من الجرعات كبيرا.

 

وقدَّر موقع "سويس انفو" الإخباري في يونيو/ حزيران، أن لدى سويسرا فائضا بنحو 38 مليون جرعة من لقاحات "كوفيد" المختلفة، تنتهي صلاحيتها قبل نهاية العام.


وقالت الوزارة إن نحو 3,5 مليون جرعة من لقاح موديرنا الجديد والمعدّل، ستكون متاحة عندما تبدأ سويسرا حملة التعزيز التالية الشهر المقبل.


ولقَّحت سويسرا التي سجلت 13556 وفاة بـ"كوفيد" منذ بداية الوباء، نحو 70% من سكانها البالغ عددهم 8,7 مليون نسمة.

 

العين الإخبارية 

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