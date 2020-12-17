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الخميس، 17-12-2020 11:37 ص

شاهد بالفيديو .. أول مواطن سعودي يتلقى اللقاح المضاد لكورونا

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الوكيل الاخباري - نشرت وسائل إعلام سعودية مقطع فيديو لأول مواطن سعودي يحصل على لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

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وانطلقت اليوم الخميس، المرحلة الأولى من حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في السعودية، في مركز تم تجهيزه في العاصمة الرياض.


وتستهدف المرحلة الأولى المواطنين والمقيمين من هم فوق 65 عاما، وأصحاب المهن الأكثر عرضة للعدوى، والأشخاص الذين لديهم سمنة مفرطة وتتجاوز كتلة الجسم لديهم 40، ومن لديهم نقص في المناعة مثل زراعة الأعضاء أو يتناولون أدوية مثبطة للمناعة.

 



كما تشمل المرحلة الأولى من لديهم مرضان أو أكثر من الأمراض المزمنة التالية: الربو، والسكري، وأمراض الكلى المزمنة، وأمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية، ومرض الانسداد الرئوي المزمن، ومن لديهم تاريخ جلطة دماغية سابقة.


وكانت السعودية قد أعلنت سابقا أنها ستكون "من أوائل الدول التي ستحصل على اللقاحات المستوفية لمعايير الفعالية والأمان، بشكل مباشر من الشركات العالمية الرائدة في صناعة اللقاحات، وعن طريق منشأة كوفاكس الدولية".


وقال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، أمس الأربعاء، إن المملكة تسلمت شحنتين من لقاحات كوفيد-19 يوم الأربعاء، وستبدأ توزيع اللقاح خلال الأيام الثلاثة المقبلة.

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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