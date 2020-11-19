شركة فايزر : لقاح كورونا لا علاقة له بالسياسة

الوكيل الاخباري - عقد الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، الأربعاء اجتماعاً افتراضياً مع مختصين في مجال الصحة لمناقشة التصدي لفيروس كورونا.

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وقال بايدن إن "عدم الاعتراف بفوزي حتى الآن يمنعني من معرفة خطة توزيع اللقاحات".



يشار إلى أنه في وقت سابق الأربعاء، أعلنت شركة فايزر لصناعة اللقاحات أنها على اتصال منتظم بالفعل مع الفريق الانتقالي لبايدن كجزء من الجهود المستمرة لإبقاء جميع الأطراف المهتمة على اطلاع دائم بشأن لقاح كورونا وتوزيعه.



وقالت المتحدثة باسم فايزر، شارون كاستيلو، إنه "لا مجال للسياسة في التعاطي مع ملف فيروس ولقاح كورونا " .

المصدر - العربية



