الأربعاء 08-09-2021
الوكيل الاخباري

الصحة تفصل موظفين لتغيبهم عن عملهم

المكسيك: 1.6 مليون شخص بدون كهرباء بسبب الزلزال

110 منح خارجية في تخصصات طبية مقدمة للأردن

قرارات تغريم ومطالبة صادرة عن الجمارك

مراكز التطعيم الأربعاء - روابط

قائمة محدثة بأكثر الدول تضررا في العالم بوباء كورونا

اجتماع رباعي في عمان اليوم لبحث إيصال الغاز المصري إلى لبنان

المملكة تشهد أجواءً معتدلة الأربعاء

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

بدء تقديم طلبات إلكترونية للاستفادة من منح خارجية للجامعات اليوم

الأربعاء، 08-09-2021 08:47 ص

صندوق عالمي للمساعدات: مئات الآلاف سيموتون بالسل بسبب تداعيات كورونا

ك


الوكيل الإخباري - قال صندوق عالمي للمساعدات إن مئات الآلاف سيموتون بالسل لأنهم لا يتلقون العلاج اللازم بسبب تضرر منظومة الرعاية الصحية في الدول الأفقر حالا نتيجة جائحة كوفيد-19.

اضافة اعلان


وقال بيتر ساندز المدير التنفيذي للصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، ومقره جنيف، إن الوفيات الزائدة الناجمة عن مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والسل يمكن أن تتجاوز تلك الناجمة عن فيروس كورونا.


وأضاف ساندز، "انخفض عدد من يُعالجون من السل في 2020 بحوالي مليون شخص مقارنة بعام 2019 وأخشى أن هذا سيعني حتما وفاة مئات الآلاف".


وأوضح ساندز إن الخدمات الطبية تأثرت بإجراءات الإغلاق لاحتواء كوفيد-19 حيث كُرست جهود العيادات والأطقم الطبية، التي عادة ما تُستخدم في محاربة السل، لمكافحة كوفيد-19 في دول مثل الهند وعبر أنحاء أفريقيا. وأضاف أنه يتوقع تضررا أكبر هذا العام بسبب انتشار السلالة دلتا.


وعلى الرغم من أن حصيلة الوفيات غير معروفة بدقة حتى الآن، قال ساندز إن الوفيات المتزايدة نتيجة انتكاسة مكافحة أمراض مثل السل أو الإيدز أعلى من وفيات كوفيد-19 نفسها في بعض الدول الفقيرة مثل أجزاء من منطقة الساحل في أفريقيا.


وأظهر التقرير السنوي للصندوق لعام 2020 والصادر اليوم الأربعاء أن عدد من يتلقون العلاج من السل المقاوم للأدوية في الدول التي يعمل فيها الصندوق انخفض بنسبة 19 بالمئة. كما سجلت برامج وخدمات الوقاية من الإيدز انخفاضا بنسبة 11 بالمئة.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
613834ec4c59b74b1449f789

وثائق تكشف تمويلات أمريكية لبحوث عن كورونا في الصين

20203218491082285

أكثر من ألف وفاة جديدة بكورونا والإصابات تتجاوز 15 ألف حالة في المكسيك

3eyrjhn9

إسبانيا تقترح جرعة ثالثة من لقاح كورونا لذوي المناعة الضعيفة

61383dd4423604706b3d017e

قائمة محدثة بأكثر الدول تضررا في العالم بوباء كورونا

6137c6f4d607d

%75 من البالغين في الولايات المتحدة تلقوا جرعة على الأقل من لقاح كورونا

6137beef2f71c

المغرب يسجل 79 وفاة و3524 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أخبار متعلقة
1228645529

بريطانيا: استخدام عقار جديد لمكافحة كورونا