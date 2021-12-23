ضبط رجل حاول الحصول على 'جرعة تاسعة ' من لقاح كورونا في بلجيكا

الوكيل الإخباري-أفادت تقارير بأن رجلا في بلجيكا اعتُقل بعد أن قُبض عليه وهو يحاول الحصول على جرعة لقاح "كوفيد-19" التاسعة مع تحديد هوية مزيفة نيابة عن الآخرين الذين لا يريدون التطعيم بأنفسهم.





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وكشفت صحيفة L’Avenir أن الرجل الذي لم يذكر اسمه من Charleroi، احتجز في مركز تطعيم يوم الأحد بعد أن تعرف العاملون على وجهه. وذهب سابقا إلى المركز لتلقي التطعيم ثماني مرات، باستخدام بطاقات هوية مختلفة للعملاء الذين يُزعم أنهم يريدون حالة "التطعيم بالكامل" دون أن يحضروا بأنفسهم.



وبحسب الصحيفة، سيتم قريبا رفع شكوى قانونية ضد الرجل وكل من استغل خدمته لتجنب التطعيم.





وعلى الرغم من أن التطعيم في بلجيكا ليس إلزاميا حاليا، إلا أن الأفراد الذين طُعّموا بالكامل يمكنهم الحصول على تذكرة Covid Safe، والتي تسمح للمالك بالسفر ودخول مؤسسات معينة، بما في ذلك المطاعم ومراكز اللياقة البدنية والمناسبات الكبيرة.



روسيا اليوم