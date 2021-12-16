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الخميس، 16-12-2021 07:05 ص

ماكرون: التطعيم ضد كورونا قد يصبح إلزاميا في فرنسا

لقاح ٣


الوكيل الإخباري - أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه من الممكن أن يصبح التطعيم بلقاح للوقاية من كوفيد-19 إلزاميا في فرنسا، لكنه قال إن ذلك ليس أولوية في الوقت الراهن.

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جاء ذلك في سياق مقابلة مع محطتي "تي.إف1" و"إل.سي.إي" التلفزيونيتين، وردا على سؤال عما إذا كان التطعيم يمكن أن يصبح إلزاميا في فرنسا، حيث أجاب ماكرون "هذه الفرضية موجودة".


لكن الرئيس الفرنسي سرعان ما أضاف أن فرنسا فعلت ذلك من الناحية العملية. وقال إنه مع تطعيم ما يقرب بالفعل من 90 في المئة من المؤهلين للحصول على اللقاح في فرنسا، فإن البلد لم يعد بعيدا عن مستوى التطعيم الذي يمكن تحقيقه من خلال جعل اللقاح إلزاميا.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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