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الإثنين، 20-12-2021 07:39 ص

فاوتشي يحذر: أوميكرون ينتشر في كل أنحاء العالم

اوميكرون


الوكيل الإخباري - حذر العالم الأميركي البارز أنتوني فاوتشي، مستشار البيت الأبيض للأزمة الصحية، من أن المتحور أوميكرون من فيروس كورونا ينتشر في كل أنحاء العالم، معبرا عن قلقه حيال عدد الأميركيين الذين لم يتلقوا التطعيم حتى الآن.

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وأضاف فاوتشي لشبكة "سي ان ان"، أن "هذا الفيروس غير عادي"، في إشارة إلى سرعة انتشار أوميكرون، مضيفا أن هذا المتحور سيصبح مهيمناً و"سنواجه أسابيع أو أشهرا صعبة مع دخولنا في عمق فصل الشتاء".


كما صرح لقناة "إيه بي سي"، أن المتحور ينتشر "بسرعة حقا، حرفيا في كل أنحاء العالم، وبلا أدنى شك في بلدنا"، معربا عن قلقه من أن نحو 50 مليون أميركي مؤهلين للتطعيم لم يتلقوا اللقاح بعد.


ينتشر حول العالم
وتابع "عندما يكون لديك هذا المستوى من الهشاشة ويكون لديك فيروس مثل أوميكرون ينتشر بسرعة كبيرة، فمن المحتمل جدا أننا سنشهد في بعض أجزاء البلاد ضغطا كبيرا على النظام الاستشفائي وكذلك على العاملين الصحيين"، حاضا الأميركيين على تلقي التطعيم والجرعات المعززة.


وقال فاوتشي لشبكة "إن بي سي" إن الفيروس "ينتشر في كل أنحاء العالم، حقا".

 

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