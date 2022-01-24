الإثنين 24-01-2022
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الإثنين، 24-01-2022 03:45 م

طبيب روسي يكشف مضاعفات نادرة ولكنها خطرة لكورونا

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الوكيل الاخباري- أعلن الدكتور بوريس تشورادزة، كبير الأطباء في شبكة العيادات K + 31، أن "كوفيد-19" يمكن أن يؤثر في أي عضو من أعضاء الجسم. وله مضاعفات نادرة غير نمطية، بيد أنها خطيرة جدا.


ويشير الطبيب في مقابلة مع راديو "سبوتنيك"، إلى أن مظاهر الإصابة بعدوى الفيروس التاجي المستجد مختلفة، وتعتمد على الحالة الصحية للشخص وهل يعاني من أمراض مزمنة، وخصائص جسمه. لذلك يعاني بعض المصابين بمرض "كوفيد-19" من مضاعفات نادرة غير نمطية.

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ويقول، "كما هو معروف يمكن أن يصيب الفيروس التاجي المستجد أي عضو من أعضاء الجسم، وعادة يجري الحديث عن الرئتين، ولكنه عمليا يمكن أن يؤثر في أي منطقة من الجسم. فعند البعض يسبب مضاعفات في عملية تجلط الدم قد تكون قاتلة أحيانا، وعند آخر التهاب عضلة القلب وعند المريض الثالث التهاب الكبد الفيروسي ويسبب عند الرابع التهاب غشاء الصفاق - التهاب الغشاء الداخلي لتجويف البطن".

ويضيف، إن التهاب غشاء الصفاق (الغشاء البريتوني)، هو من المضاعفات النادرة غير النمطية نتيجة الإصابة بعدوى الفيروس التاجي المستجد، ومع ذلك سبق أن شخّص الأطباء هذه الحالة.

ويقول، "تجويف البطن منطقة غنية بخلايا ذات كفاءة مناعية. كما يحتوي على عقد ليمفاوية عديدة وطيات حشوية، وهذه جميعها مسؤولة عن الاستجابة المناعية. وفي حالة ضعف هذه الاستجابة نتيجة الإصابة بـ "كوفيد-19" فإن التجويف البطني يصبح منطقة تتشكل فيها المضاعفات".

ويشير تشورادزة، إلى أن العلامة الرئيسية لهذه المضاعفات الخطيرة، هي أعراض يطلق عليها "البطن الحاد" (Acute abdomen).

ويقول موضحا، "هذه آلام شديدة في البطن يصاحبها انتفاخ وعدم الرغبة بتناول الطعام، وعدم التبرز، والتسمم. لذلك في حالة حدوث مثل هذه المضاعفات، يجب فورا طلب المساعدة الطبية السريعة".

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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