طهران.. اللقاحات الإيرانية تحظى بمستوى مرتفع من المواصفات القياسية

الوكيل الإخباري - أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، على أن اللقاحات الإيرانية تحظى بمستوى عال من المواصفات القياسية.





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وأوضح خطيب زادة أن الوزارة "ستعمل على تبديد الهواجس الحاصلة لبعض الحجاج (إلى مكة المكرمة) عبر القنوات الدبلوماسية في أسرع وقت، من خلال التنسيق مع المسؤولين السعوديين المعنيين".





وأضاف في تصريح له مساء أمس الثلاثاء، ردا على سؤال لأحد المراسلين حول بعض الأخبار الواردة بشأن اللقاحات المقبولة للحج والسفر إلى السعودية: "أن لقاح "بركت" وباقي اللقاحات الإيرانية الأخرى تتمتع بمستوى عال من المواصفات الصحية والسلامة اللازمة، بحيث أنه تم إبرام اتفاقيات متبادلة مع بعض البلدان لقبول هذه اللقاحات، وهي مدرجة في حالات أخرى على جدول الأعمال وتجري متابعتها".



روسيا اليوم