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الأربعاء، 15-12-2021 03:57 م

عالم بريطاني يتوقع دخول 2000 شخص يوميا إلى المستشفيات ببريطانيا

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الوكيل الإخباري-توقع أستاذ بريطاني بارز في مجال الأمراض المعدية أن يصل عدد حالات الدخول إلى المستشفيات ببريطانيا إلى 2000 حالة في اليوم، وسط زيادة سريعة في عدد حالات متحور "أوميكرون".

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وقال عالم الأمراض المعدية، غراهام ميدلي، في حديث لإذاعة "بي بي سي"، إن "معظم الاصابات في الوقت الحالي هي للشباب، لذا فإن هؤلاء هم الأشخاص الذين تقل احتمالية حاجتهم للعلاج في المستشفى، لكن في الماضي، في الموجات السابقة، رأينا ذلك ينتقل إلى الأجيال الأكبر سنا والأكثر ضعفا، وليس هناك سبب للشك في أن ذلك لن يحدث خلال هذه الموجة".


وأضاف "أعتقد أن من المحتمل جدا إذا استمرت أعداد الإصابات في الازدياد وانتشرت إلى الفئات العمرية الأكبر سنا، فيمكننا أن نرى عدد الأشخاص الذين يدخلون إلى المستشفى في ارتفاع، وقد يصل العدد إلى أكثر من ألف وربما 2000 في اليوم".


يأتي ذلك بعد أن حذر مجلس الوزراء البريطاني من أن الأمر قد يستغرق أربعة أسابيع فقط حتى تغمر مستشفيات NHS بالمصابين بفيروس كورونا بالكامل.
وكانت الحكومة قد أعلنت عن وجود 10 حالات من متحور "أوميكرون" في مستشفيات المملكة المتحدة.

 

روسيا اليوم

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