عالم فيروسات يتوقع موعد نهاية كورونا

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الوكل الاخباري-كشف أستاذ علم الفيروسات في جامعة "جورج واشنطن" قسطنطين تشوماكوف، إن متحور "أوميكرون" يختلف اختلافا كبيرا عن السلالات السابقة لفيروس كورونا المستجد.

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ووفقا للبروفيسور تشوماكوف، يتميز "أوميكرون" عن أسلافه بقدرته الزائدة على نقل العدوى، ولكن في ذات الوقت، تراجعت بشكل ملحوظ قدرته على إحداث المرض وكذلك تراجعت قدرته على التسبب بالموت.

 السلالة الجديدة تصيب الشباب بشكل أكبر، وبينهم أخذ المرض ينتشر بسهولة أكبر بكثير من كبار السن.

وأضاف: "عند الإصابة بمتحور أوميكرون، يسري المرض بشكل معتدل إلى حد ما، وانخفض معدل الوفيات بشكل كبير. سابقا كانت نسبة الوفيات حوالي 2٪ من المرضى، وأصبحت الآن حوالي 0.1٪

 

المصدر: لبنان 24

 

 




 

 


 

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