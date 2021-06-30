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الأربعاء، 30-06-2021 12:44 م

عدد الوفيات في العالم بسبب كورونا يقترب من 4 ملايين

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الوكيل الاخباري - أظهرت آخر إحصاءات وبيانات جامعة "جونز هوبكنز"، اليوم الأربعاء، أن إجمالي وفيات فيروس كورونا حول العالم ارتفعت إلى 3 ملايين و937 ألف شخص، فيما تم تسجيل نحو 182 مليون إصابة حتى الآن.

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قائمة بعشر دول الأكثر تضررا من حيث الوفيات جراء تفشي الوباء:


1- الولايات المتحدة: نحو 605 آلاف حالة وفاة، وأكثر من 33.6 مليون إصابة.
2- البرازيل: 516 ألف حالة وفاة، و18.5 مليون إصابة.
3- الهند: 397637 حالة وفاة، و30.3 مليون إصابة.
4- المكسيك: 233 ألف حالة وفاة، و2.5 مليون إصابة.
5- بيرو: 192 ألف حالة وفاة، ومليونان و48 ألف إصابة.
6- روسيا: 134545 حالة وفاة، و5 ملايين و493557 إصابة.
7- بريطانيا: 128 ألف حالة وفاة، و5.4 مليون إصابة.
8- إيطاليا: 127500 حالة وفاة، و4 ملايين و260 ألف إصابة.
9- فرنسا: 111230 حالة وفاة، و5.8 مليون إصابة.
10- كولومبيا: 106 آلاف حالة وفاة، و4.2 مليون إصابة.

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم

 




 

 


 

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