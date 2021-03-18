الخميس 18-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

كندا تسجل أكثر من ألف إصابة بالسلالات الجديدة لكورونا في أونتاريو

وزير الداخلية: تخصيص رقم هاتف على الواتس اب لتلقي شكاوى المواطنين

وكالة الدواء الأوروبية: لقاح أسترازينيكا آمن وفعال

الإمارات تقترب من توزيع 7 ملايين جرعة لقاح كورونا

وصول طائرة مساعدات طبية للأردن من مملكة بلجيكا

إيعاز حكومي بتأجيل أقساط مقترضي التنمية والتشغيل

رئيس الوزراء يحذر من اتخاذ اجراءات اقسى لمواجهة كورونا

الخصاونة يوضح حول الاجراءات التي اتخذتها الحكومة

رئيس الوزراء يحدد موعد عودة فتح القطاعات واستئناف الحياة

لجنة الأوبئة : نسعى لفرض حظر ذكي خلال الفترة القادمة

الخميس، 18-03-2021 08:39 م

في ظل تدهور الأوضاع .

فرنسا تفرض حجرا صحيا على 16 منطقة بينها باريس

ررر
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، اليوم الخميس، عن فرض حجر صحي في 16 منطقة في البلاد بينها العاصمة باريس اعتبارا من يوم الجمعة ولمدة شهر.

اضافة اعلان

وستشمل إجراءات الحجر مناطق إيل دو فرانس، والألب ماريتيم وباريس وضواحيها، فضلا عن شمال البلاد.


وسيسمح خلال الحجر بالخروج لأوقات محدودة للتنزه في قطر لا يتعدى 10 كم مع استخدام وثيقة ترخيص بالخروج.


وأوضح كاستيكس أن فرنسا تمر بموجة ثالثة لكورونا، وأن 75 بالمئة من الإصابات تشكلها السلالة البريطانية.


من جهته، أكد وزير الصحة أوليفييه فيران أن بلاده ستعتمد عقاقير جديدة للحالات التي لا تتحسن بالبروتوكولات السارية، مضيفا أن هذه العقاقير جرى التأكد من سلامتها وفعاليتها عبر دراسات أمريكية وأوروبية.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
كمو

تركيا تسجل أكبر حصيلة للإصابات الجديدة بكورونا في 2021

كورونا-أمريكا-3

كندا تسجل أكثر من ألف إصابة بالسلالات الجديدة لكورونا في أونتاريو

كمن

بريطانيا .. 95 وفاة جديدة بكورونا

fff

وكالة الدواء الأوروبية: لقاح أسترازينيكا آمن وفعال

لقاح-كورونا

الإمارات تقترب من توزيع 7 ملايين جرعة لقاح كورونا

ضد كورونا

لبنان : ستصلنا مليون جرعة من عقار سبوتنيك الروسي