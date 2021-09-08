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الأربعاء، 08-09-2021 02:32 م

فلسطين .. ‫تربية طولكرم تقرر تعليق الدوام في مدارس المدينة غدا لتعقيمها

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الوكيل الإخباري - أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة طولكرم في الأراضي الفلسطينية ، اليوم الأربعاء، تعليق الدوام في جميع مدارس المدينة غدا الخميس.

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وقال مدير التربية والتعليم سائد قبها إن هذا القرار جاء من أجل تعقيم المدارس بالتعاون مع طواقم لجنة ضريبة التربية والتعليم في بلدية طولكرم، من أجل سلامة الطلبة والهيئات التدريسية من فيروس "كورونا"، خاصة مع تسجيل إصابات بالفيروس في صفوفهم.


وسجلت محافظة طولكرم اليوم 266 إصابة بفيروس "كورونا"، وحالة وفاة واحدة، فيما يرقد 26 مصابا في مستشفى جمعية الهلال الأحمر من بينهم 19 مريضا في الأقسام و7 في العناية المكثفة بينهم حالة موصولة بجهاز تنفس اصطناعي.

 

المصدر : وفا 

 

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