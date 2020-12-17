فلسطين .. 18 وفاة جديدة بكورونا

الوكيل الإخباري - أعلنت، اليوم الخميس، وزير الصحة الفلسطينية ، الدكتورة مي الكيلة، أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 80.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 18.9%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.



وأشارت الكيلة، إلى أنه تم تسجيل 18 حالة وفاة في الضفة الغربية "الخليل 1، رام الله والبيرة 5، جنين 3، سلفيت 1، قلقيلية 1، طولكرم1 ، نابلس 1،ضواحي القدس 1، طوباس 2، بيت لحم 2.



وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: الخليل (153)، جنين (179)، نابلس (194)، طولكرم (76)، رام الله والبيرة (208)، سلفيت (45)، قلقيلية (57)، طوباس (22)، بيت لحم (100)، ضواحي القدس (89)، أريحا والأغوار (10).



وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: الخليل (271)، جنين (132)، نابلس (255)، طولكرم (91)، سلفيت (23)، طوباس (37)، رام الله والبيرة (192)، قلقيلية (30)، بيت لحم (232)، أريحا(19)".

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ولفتت الكيلة، إلى وجود 132 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 36 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.



المصدر : دنيا الوطن

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