الإثنين 10-01-2022
الوكيل الاخباري

الطاقة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا

الضمان : التعديلات المقترحة تحمي المشتركين

رؤية الخصاونة لمدينة إدارية جديدة يُعيد للأذهان مساعي حكومية سابقة باءت بالفشل

الحكومة: تفعيل توقيع الهوية الرقمية يتطلب مراجعة المواطن مرة واحدة

العراق تقر الاتفاقية الاطارية لأنبوب نقل نفط البصرة للعقبة

الغذاء والدواء : رسوم ترخيص منشآت بيع الدخان والتبغ تدفع مرة واحدة

مؤتمر صحفي حول قرارات متعلقة بإعادة هيكلة التعرفة الجمركية

الحواتمة يوعز بتوسيع نطاق البحث عن المركبة المفقودة في معان

أسعار الذهب محليا

التربية : دوام الفصل الدراسي الثاني وجاهيا في 1 شباط

الإثنين، 10-01-2022 02:01 م

15 ألفا و830 إصابة جديدة بكورونا في روسيا

Covid-19Test_1656883729_620x413


الوكيل الإخباري-أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا، اليوم الإثنين، تسجيل 15 ألفا و830 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينما سجلت حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس 741 حالة جديدة.

اضافة اعلان

 

وقال المقر في بيان: "تم تسجيل 15 ألفا و830 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في 84 إقليما روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، من بينها 2238 إصابة بدون أعراض (وهو ما يمثل 14.1 بالمئة من أعداد المصابين)". بذلك يبلغ إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة 10 ملايين و 666 ألفا و679 إصابة.

وأشار البيان إلى أن أكبر عدد من الإصابات تم تسجيله في العاصمة موسكو بـ2778 إصابة، تليها سان بطرسبرغ بـ1419 إصابة، ثم مقاطعة موسكو بـ 1197 إصابة.

كما أشار البيان إلى تسجيل 741 حالة وفاة خلال 24 ساعة، من بينها 70 حالة في موسكو، و62 حالة في سانت بطرسبرغ، ليبلغ بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة جراء تداعيات الإصابة بالفيروس 316 ألف و 904 حالة وفاة.

فيما نوه البيان إلى تعافي 19 ألفا و890 شخصا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، وبذلك يبلغ عدد المتعافين منذ بدء الجائحة 9 ملايين 706 ألف 802 شخصا.

وتراجعت حصيلة إصابات ووفيات "كوفيد-19" في روسيا خلال الفترة الماضية، في الوقت الذي أعلنت فيه السلطات الصحية الروسية ارتفاع مستوى المناعة الجماعية ضد فيروس كورونا في روسيا إلى 60.4 بالمئة.

وكان وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، قد أعلن في وقت سابق، أن اكثر من 78 مليون مواطن روسي تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
COVID-19_testing_1400-800x0-c-default

4778 اصابة جديدة بكورونا في السعودية

30f30c65-5393-47f8-87ac-3b420448a202_16x9_1200x676

لمواجهة أوميكرون ..الهند تبدأ بإعطاء جرعات معززة

covid-test-2

'الفحص السريع' ساهم أيضا بتسريع انتشار كورونا.. دراسة توضح

ك

علماء يشرحون العلاقة بين السمنة وفيروس كورونا

امريكا 2

إصابات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 60 مليون حالة

main_image61db745b53a3f

إصابة وزير الخارجية المصري بكورونا

أخبار متعلقة
positive_test_620x400-ss-no-exp

2687 اصابة جديدة بكورونا في الامارات

iStock-1205778458-1585222310

900 وفاة جديدة بكورونا في روسيا

26

879 إصابة جديدة و48 وفاة بكورونا في مصر

R (3)

28343 إصابة و1145 حالة وفاة بكورونا في روسيا

corona-4959447__480

مصر تسجل 879 إصابة و49 وفاة جديدة بكورونا

tjyjty

وفاة و133 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين