فلسطين: 21 وفاة و 2170 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الوكيل الاخباري - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 21 وفاة و 2170 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و 1791 حالة تعاف خلال 24 ساعة الماضية.

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وقالت الكيلة في التقرير اليومي الذي نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية، أن حالات الوفاة والإصابة والتعافي الجديدة سجلت في محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس وضواحيها.



وأضافت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 2ر80 بالمئة، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9ر18 بالمئة، ونسبة الوفيات 9ر0 بالمئة من مجمل الإصابات.



وبذلك يرتفع عدد الوفيات إلى 1207 حالات، والإصابات إلى 135356 حالة، وحالات التعافي إلى 108631 حالة.



--(بترا)

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