فلسطين: 7 وفيات و79 إصابة جديدة بكورونا

الوكيل الاخباري- أعلنت وزيرة الصحة في فلسطين مي الكيلة، اليوم السبت، تسجيل سبع وفيات و79 إصابة جديدة بكورونا و583 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.



وأوضحت الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أن 7 حالات وفاة سجلت في قطاع غزة.



وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طوباس 1، سلفيت 2، جنين 3، بيت لحم 1، أريحا والأغوار 1، الخليل 1، نابلس 1، رام الله والبيرة 2، طولكرم 0، ضواحي القدس 0، قلقيلية 0، قطاع غزة 37، مدينة القدس 30".



وأضافت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8 % ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.



وبينت أن حالات التعافي الجديدة، توزعت حسب التالي: "طوباس 0، سلفيت 2، جنين 14، بيت لحم 18، أريحا والأغوار 2، الخليل 50، نابلس 16، رام الله والبيرة 23، طولكرم 6، ضواحي القدس 2، قلقيلية 0، قطاع غزة 400، مدينة القدس 50".



ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 41 مصابا بكورنا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 58 مصابا، بينهم 21 موصولون على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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