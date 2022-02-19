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السبت، 19-02-2022 02:31 م

فلسطين : 19 وفاة و1255 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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الوكيل الاخباري- أعلنت وزيرة الصحة في فلسطين مي الكيلة، اليوم السبت، تسجيل 19 وفاة، و1255 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و4480 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وقالت الكيلة في التقرير الوبائي اليومي في فلسطين، إن 7 حالات وفاة سجلت في قطاع غزة، و5 في نابلس، و2 في طولكرم، و 1 رام الله، و1 في الخليل، و1 في جنين.

وأضافت أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: ضواحي القدس 18، قلقيلية 18، طوباس 10، بيت لحم 35، طولكرم 27، نابلس 43، رام الله والبيرة 40، جنين 15، الخليل 14، سلفيت 2، أريحا والأغوار 5، قطاع غزة 278، مدينة القدس 750، بعد إجراء 2987 فحصا.

وأوضحت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: ضواحي القدس 139، قلقيلية 41، طوباس 28، بيت لحم 84، طولكرم 189، نابلس 144، رام الله والبيرة 279، جنين 127، الخليل 172، سلفيت 42، أريحا والأغوار 55، قطاع غزة 1500، مدينة القدس 1680.

وذكرت أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 92.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 6.7% ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 124 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في مستشفيات الضفة 255 مصابا، بينهم 50 مصابا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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