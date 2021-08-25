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الأربعاء، 25-08-2021 08:57 ص

قائمة محدثة بأكثر الدول تضررا في العالم بكورونا

كورونا 4


الوكيل الإخباري - أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 213.1 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 4.4 مليون وفاة.

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وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 213.107.464، وإجمالي الوفيات 4.450.605.


وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ630674 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 38.054.839.


تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ575742 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 20.614.866.


في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات435110، وإجمالي إصابات 32.474.773.
وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ253526 وإجمالي إصابات 3.231.616.


وفي المرتبة الخامسة بيرو بإجمالي وفيات 197921، وإجمالي إصابات 2.142.565.


وسادسا روسيا بإجمالي وفيات 174542، وإجمالي إصابات 6.690.633.


وفي المرتبة السابعة بريطانيا بإجمالي وفيات 132174، وإجمالي إصابات 6.586.181.


وفي المرتبة الثامنة إيطاليا بإجمالي وفيات 128855 وإجمالي إصابات 4.494.857.


وفي المرتبة التاسعة إندونيسيا بإجمالي وفيات 128252، وإجمالي إصابات 4.008.166.


تلتها في المرتبة العاشرة كولومبيا، بإجمالي وفيات124388، وإجمالي إصابات 4.894.702.

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