قطر: تسجيل 159 إصابة جديدة بكورونا

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر، اليوم الجمعة، عن تسجيل 159 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، من بينها 116 إصابة محلية مسجلة بين أفراد المجتمع، و43 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج الذين يخضعون للحجر الصحي.

اضافة اعلان



وأصدرت الوزارة بيانا اليوم، أشارت فيه إلى شفاء 141 حالة من الفيروس ليرتفع إجمالي عدد المتعافين من المرض إلى 139384.



وبذلك، يصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في قطر إلى 141716 إصابة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة 240 .



--(بترا)

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





