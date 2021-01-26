قطر: تصاعد ملحوظ بإصابات كورونا

الوكيل الاخباري -

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سجلت إصابات كورونا في قطر اليوم الثلاثاء، ارتفاعا ملحوظا مقارنة مع العدد اليومي المعتاد طيلة الأسابيع الماضية.وأعلنت وزارة الصحة القطرية في بيان اليوم، تسجيل 299 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقارنة مع متوسط يومي لم يتجاوز 180 حالة خلال الأسابيع القليلة الماضية، لكن عدد الحالات بدأ يتخطى حاجز 200 إصابة وصولا الى 260 و 270 إصابة في بعض الأيام الماضية.وتمثل إصابات اليوم الثلاثاء الذروة مقارنة بالفترة الماضية الممتدة لأكثر من شهر ونصف، في حين أكدت وزيرة الصحة الدكتورة حنان الكواري مؤخرا استقرار الإصابات في قطر، وأن البلاد غير معرضة لموجة ثانية من فيروس كورونا.ومع إصابات اليوم تجاوز إجمالي الإصابات بالفيروس حاجز 250 ألفا، فيما تجاوز عدد المتعافين 245 ألفا.