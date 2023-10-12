كورونا يزيد خطر الإصابة بأمراض نادرة

الوكيل الإخباري - حذر بحث جديد من أن عدوى كورونا قد تؤدي إلى الإصابة ببعض أمراض المناعة الذاتية التي تصنف كحالات نادرة.



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وشملت هذه الأمراض: الثعلبة، والصدفية، والتهاب الأوعية الدموية، ومرض كرون، والتهاب المفاصل الروماتويدي، إلى جانب حالات أخرى.



وأجريت الدراسة بجامعة يونسي وونغو في كوريا الجنوبية، ووجدت أن مرضى كوفيد-19 يواجهون احتمالات أعلى بنسبة 12% إلى 74% للإصابة بأنواع مختلفة من الثعلبة.



وتخضع هذه النسب لمعدل الإصابة الأساسي بأمراض المناعة الذاتية، وهو أقل من 1% من البشر.



وبحسب "هيلث داي"، يتضاعف خطر الإصابة بالتهاب الأوعية الدموية 3 مرات، ويزداد احتمال الإصابة بمرض كرون بنسبة 68%، ومرض الساركويد (تضخم الغدد الليمفاوية) بنسبة 59% بعد عدوى كوفيد- 19.



وأشار البحث إلى أن الذين لم يتم تطعيمهم كانوا أكثر عرضة للإصابة بهذه الحالات المناعية.



واستندت هذه النتائج إلى بيانات 355 ألف شخص أصيبوا بكوفيد-19، وتمت مقارنتهم بأكثر من 6 ملايين شخص لم يصابوا.



وتضمنت قائمة أمراض المناعة الذاتية التي يتزايد خطرها بعد عدوى كوفيد: التهاب القولون التقرحي، ومرض ستيل (طفح جلدي مؤلم)، و المناعة الذاتية ، والتهاب الفقار اللاصق (التهاب المفاصل الشوكي).

لبنان 24