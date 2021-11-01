كورونا يصل مجدداً الى البيت الابيض

الوكيل الإخباري - أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي أمس الأحد عن إصابتها بفيروس كورونا.

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ونقلت واشنطن بوست عن ساكي قولها في بيان، إنها خضعت لاختبارات صحية عدة خلال الأسبوع، وإن نتائج هذه الاختبارات كانت سلبية، بينما جاءت نتيجة اختبارها إيجابية يوم الأحد.



وأشارت ساكي إلى أنها تشعر بأعراض خفيفة بفضل تلقيها اللقاح المضاد لكوفيد، مؤكدة أنها ستخضع لحجر صحي لمدة 10 أيام قبل إجراء اختبار آخر والعودة إلى البيت الأبيض.

المصدر - بترا