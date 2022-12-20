الثلاثاء 20-12-2022
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أبو رمان: 30 ألفا يراجعون مستشفى السلط الجديد شهريا
العمل: عطلة عيد الميلاد المجيد ورأس السَّنة الميلاديَّة تشمل القطاع الخاص
منظمة التعاون الإسلامي تؤكد تضامنها مع الأردن
تعرّف على عقوبة إنشاء حسابات إلكترونية وهمية في الأردن
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أخبار الشركات
دعم شفافية بيانات المستخدمين بفضل أحدث لوحة تحكم لضمان الأمن والخصوصية من Galaxy
البنك العربي يكرّم موظفيه المتطوعين ضمن برنامجه للمسؤولية الاجتماعية "معاً"
" البوتاس العربية " تنعى شهداء الوطن والواجب
سامسونج للإلكترونيات تعلن عن الفائز بأول بطولة Space Cup لكرة القدم على منصة Roblox في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
كورونا
كورونا
كورونا يعود بقوة لبلد أوروبي.. الإصابات تضرب الشباب
الصين تسابق الزمن لتعزيز النظام الصحي مع ارتفاع حصيلة وفيات كورونا
القصر الملكي في تايلاند يعلن إصابة الملك والملكة بكورونا