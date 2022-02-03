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الخميس، 03-02-2022 12:39 ص

كوريا الجنوبية تسجل 15 وفاة و20270 إصابة بكورونا

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الوكيل الاخباري -أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، تسجيلها حصيلة قياسية، لليوم الثاني على التوالي، بعدد إصابات كورونا اليومي، حيث تم تسجيل 15 وفاة و20270 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهي أعلى حصيلة يومية يتم تسجيلها منذ بدء الجائحة.

وبحسب وكالة "يونيهاب" للأنباء، لم تستبعد السلطات الصحية احتمال ارتفاع الإصابات بكورونا بشكل أكبر نهاية الشهر الجاري، حيث قد تصل الحالات اليومية إلى أكثر من 100 ألف، بسبب الانتشار السريع لسلالة أوميكرون.

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