الصين: فحوصات للحمض النووي لتعقب كورونا

الوكيل الإخباري - قررت السلطات الصينية في مدينة تيانجين المجاورة لبكين إطلاق اختبارات الحمض النووي لكورونا لسكان المدينة البالغ عددهم حوالي 15 مليونا، بعد تأكيد إصابة 20 شخصا بالمرض.

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وكانت نتائج تسلسل الجينوم أكدت إصابة أول حالتين مؤكدتين بمتحور "أوميكرون"، وفقا للمقر البلدي للوقاية من كورونا والسيطرة عليه، لكن دون تأكيد ما إذا كانت الإصابتان مرتبطتين بحالات وافدة.



ومن المتوقع أن يكتمل اختبار الحمض النووي على مستوى المدينة في غضون 24 ساعة في أربعة أحياء بدءا من صباح اليوم الأحد وفي 12 حيا آخر بدءا من صباح غد الاثنين، ولن يتم منح السكان رمزا صحيا باللون الأخضر الى حين تلقي نتيجة الاختبار السلبية.



الى ذلك ، أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد تسجيل 165 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، في حين أعلنت اللجنة أمس السبت، تلقي أكثر من 1.21 مليار شخص لقاحات فيروس كورونا المستجد وه ما يشكل 86.25 بالمئة من إجمالي عدد السكان في الصين.



بترا