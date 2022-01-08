السبت 08-01-2022
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السبت، 08-01-2022 03:01 م

56 الف اصابة جديدة بكورونا في المانيا

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الوكيل الإخباري-سجلت وزارة الصحة الالمانية خلال 24 ساعة الماضية حوالي 56 الف اصابة جديدة بفيروس كورونا و268 وفاة خلال يوم، مقابل 26 الف اصابة و 184 وفاة الاسبوع الماضي.

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وبحسب بيانات معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض، اليوم السبت، فإن الارتفاع بعدد الإصابات المؤكدة بالفيروس بلغ حوالي سبعة ملايين ونصف بعد رصد حوالي 56 ألف إصابة جديدة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 113 ألفا و900.

 

وقال وزير الصحة الألماني كارل لوترباخ، الذي توقع تأثيرا ملحوظا لجهود مكافحة جائحة كورونا حال تطبيق التطعيم الإلزامي، إن فرض التطعيم ضروري رغم أن مخاطر الإصابة بمسارات خطيرة لكورونا عبر المتحور "أوميكرون" أقل.


واضاف، ان عدوى "أوميكرون لن تجعلك بالضرورة محصنا ضد متحورات الفيروس المستقبلية"، معربا عن الاعتقاد بأن متحور أوميكرون هو نهاية الجائحة هو اعتقاد "ساذج".

 

بترا

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