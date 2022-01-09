صحة غزة تحذر من موجة انتشار عنيفة لمتحور اوميكرون

الوكيل الإخباري-حذر مدير الطب الوقائي في وزارة الصحة في قطاع غزة الدكتور مجدي ضهير من موجة انتشار عنيفة لمتحور كورونا الجديد أوميكرون، مع اكتشاف حالات جديدة مصابة به.

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وقال في تصريح صحفي اليوم الأحد، إن الخشية تكمن بأن يسجل قطاع غزة موجة كبيرة من الإصابات بالمتحور، تكون في حاجة إلى الرعاية الصحية وفوق مستوى الإمكانيات، خصوصاً في ظل استمرار الاحتلال إعاقة إدخال الأجهزة الطبية اللازمة كأجهزة الأشعة المتنقلة وأجهزة التنفس الصناعي والمستلزمات الخاصة بأجهزة الأشعة، ومحطات الأكسجين.



ودعا ضهير المؤسسات الحقوقية والدولية إلى تكثيف ضغوطها على الاحتلال لإدخال الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة لمواجهة وباء كوفيد19 والمتحور الجديد أوميكرون.



وأعلن عن زيادة طفيفة بعدد الحالات المصابة بفيروس كورونا، خلال الأيام الماضية، مشيرا إلى ان المصابين بالمتحور الجديد لم يغادروا غزة.



ودعا الأفراد للمسارعة في تلقي اللقاح، مشيراً إلى أن وزارة الصحة عبر العديد من الحملات المجتمعية التي أطلقتها تسابق الزمن لرفع نسبة المطعمين داخل قطاع غزة.

بترا